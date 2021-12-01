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Две третьих украинцев негативно оценивают деолиграхизацию, - КМИС

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Киев, Среда 01 декабря 2021 15:02
Две третьих украинцев негативно оценивают деолиграхизацию, - КМИС Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Около двух третей украинцев негативно оценивают закон о деолигархизации, считая его популистским шагом власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса КМИС.

Респонденты прежде всего воспринимают намерения по деолигархизации как популистские шаги, чтобы повысить рейтинг (так думают 36%).

Также 20,7% считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

17,5% украинцев воспринимают закон о деолигархизации как попытки власти переделить собственность.

Только около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украине успешной, и что это искреннее стремление к справедливости.

Опрос провел КМИС в течение 26-29 ноября 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Были опрошены 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Как сообщалось, в конце ноября 2021 года за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступают 32,8% украинцев. Не поддерживают такой шаг 58,1% респондентов.

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