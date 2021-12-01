Дві третини українців негативно оцінюють деоліграхізацію, - КМІС
Майже дві третини українців негативно оцінюють закон про деолігархізацію, вважаючи його популістським кроком влади.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування КМІС.
Респонденти насамперед сприймають наміри з деолігархізації як популістських крок, щоб підвищити рейтинг (так думають 36%).
Також 20,7% вважають це спробою взяти під контроль телеканали, що належать олігархам.
17,5% українців сприймають закон про деолігархізацію як намагання влади переділити власність.
Лише по близько 18% висловлюють думку, що це крок, який дозволить стати Україною успішною, і що це щире прагнення до справедливості".
Опитування провів КМІС упродовж 26-29 листопада 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Було опитано 1203 респонденти віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
Як повідомлялося, в кінці листопада 2021 року за введення військового стану у відповідь на нарощування Росією військ вздовж кордону виступають 32,8% українців. Такий крок не підтримують 58,1% респондентів.