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Две трети украинцев выступают за один государственный язык

Новости » Выборы 2019    26.12.2018 - 16:45
Две трети украинцев выступают за один государственный язык
Иллюстративное фото (УНИАН)

Второй государственный язык поддерживают только 17% респондентов

Две трети украинцев (63%) считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. Об этом сообщает Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов".

В то же время, 17% респондентов выступают за предоставление русскому языку статуса государственного, 15% поддерживают предоставление ей статуса официального в отдельных регионах.

Две трети украинцев выступают за один государственный языкratinggroup.ua

Высокий уровень поддержки идеи придания русскому какого-либо статуса - в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Одесской областях.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 10 декабря 2018 года во всех областях Украины и г. Киеве за исключением оккупированных Россией территорий. Всего в исследовании методом личного интервью было опрошено 40000 респондентов (по 1600 респондентов в каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%.

Отметим, что по данным опроса, который проводился по заказу Института социологии НАН Украины, наиболее распространенной идентификацию среди украинцев является национально-демократическая (11,5%).

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