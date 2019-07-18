Две трети украинцев считают Россию страной-агрессором

Большинство граждан Украины (66,5%) считают Россию страной-агрессором, не считают так 23,9% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного 5-15 июля.

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В то же время, на вопрос "Как вы в целом относитесь сейчас к России?" 46,5% респондентов ответили "очень хорошо" или "в основном хорошо". При этом 43,6% респондентов ответили "очень плохо" или "в основном плохо".

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Респондентам в ходе интервью предлагалось выбрать, с каким из двух утверждений они согласии в большей степени:

Россияне, украинцы и белорусы живут теперь в разных государствах, но их объединяет много общего в их истории и культуре и в будущем они останутся близкими народами

Или: Россияне, украинцы и белорусы не только живут теперь в разных государствах, но и по-разному устраивают свою жизнь, развивают свою культуру и со временем отдаляются друг от друга

Мнения населения разделились поровну: 47,1% считают, что они останутся близкими народами, а 45,9% считают, что они отдаляются.

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Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос общественного мнения с 5 по 15 июля 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", осенью 2018 года две трети украинцев (63%) были согласны с тем, что Россия является страной-агрессором относительно Украины, 22% придерживаются противоположного мнения, еще 15% не определились в этом вопросе.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в декабре 2018 года, вероятность полномасштабного наземного военного вторжения России в Украину как высокую оценивают 22% украинцев, как среднее 29%.