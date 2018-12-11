Суд признал недостоверной информацию ЦПК о Мартыненко, - адвокат

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Печерский райсуд Киева принял соответствующее решение 11 декабря

Печерский райсуд Киева 11 декабря признал недостоверной информацию Центра противодействия коррупции (ЦПК) об экс-депутате Николае Мартыненко и обязал ЦПК убрать ее с сайта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Мартыненко Анну Палагицкую.

По ее мнению, ЦПК "злоупотребляет средствами западных налогоплательщиков, демонстрирует политическую ангажированность и обслуживает НАБУ".

"Представители ЦПК провозгласили себя "антикоррупционерами" и решили, что закон им не писан, а презумпции невиновности для них не существует. Они привыкли навешивать ярлыки и без суда назначать виноватыми", - заявила Палагицкая.

Адвокат отметила, что "в созданном ЦПК на гранты "Реестре национальных публичных деятелей" на базе "фейковых обвинений" НАБУ размещен манипулятивный негатив о Мартыненко. Без судебных решений сам ЦПК обвинил, расследовал и приговор выписал - "коррупционер", добавила юрист.

"Оправдания ЦПК по этому поводу - это классический образец полного пренебрежения законом. Мол, "информация в досье подтверждена документами". Цену этим бумажкам мы уже видели - владельцем оффшора на незаверенной ксерокопии можно легко сделать кого угодно", - сказала адвокат.

"Или аргумент ЦПК - эта информация "уже публично известна широкой публике из многочисленных журналистских расследований". По такой логике кто угодно может на основе многочисленных публикаций в СМИ провозгласить представителей ЦПК коррупционерами. Якобы они разворовали гранты и подерибанили их через счета ФЛП (кстати, ЦПК пытался опровергнуть эту информацию, но суд проиграл). Якобы пытаются вернуть Януковичу 1,5 миллиарда конфискованных в бюджет долларов. И много еще всякого пишут о ЦПК и Шабунине. Но я не позволю себе на основе этих публикаций говорить о том, что в ЦПК засели преступники. Потому что уважаю принцип презумпции невиновности", - добавила адвокат.

У Мартыненко также не исключили, что накануне НАБУ давило на суд в интересах ЦПК.

"Оглашение решения суда неоднократно переносилось. А накануне в Печерский суд тайно приезжал детектив НАБУ Дерновой, который занимался "делом Мартыненко". Неудивительно, что ЦПК выступает орудием информационной войны со стороны НАБУ", - считают у Мартыненко.

Также отмечается, что реестр национальных публичных деятелей был создан за деньги Еврокомиссии.

"Он был задуман как полная и объективная база данных об украинских политиках, прокурорах, судьях, силовиках и их родственниках. А теперь становится очевидным, что ЦПК злоупотребляет средствами европейских налогоплательщиков и использует этот реестр как инструмент в политической борьбе в пользу НАБУ", - подчеркивают у Мартыненко.