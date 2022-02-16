Две трети украинцев за пересмотр минских соглашений

В феврале 2022 года почти две трети опрошенных (63%) считают, что Украине следует пересмотреть минские соглашения и подписать новые. Только 11% считают, что Украина должна выполнить все требования, а 18% считают, что Украина должна выйти из переговорного процесса вообще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

В то же время 67% опрошенных отметили, что поверхностно знакомы с содержанием минских соглашений, и только 12% очень хорошо знают их содержание. Каждый пятый вообще не знаком с содержанием соглашений.

Большинство опрошенных украинцев видят Россию виновной в том, что минские соглашения не работают (57%), еще 10% возлагают вину на представителей т.н. "ЛНР", "ДНР" и только 12% считают виновной в Украине. Еще 12% затруднились ответить, кто виноват.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 12-13 февраля 2022 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.