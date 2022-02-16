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Дві третини українців за перегляд мінських угод

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Україна, Середа 16 лютого 2022 18:02
Дві третини українців за перегляд мінських угод Фото: українці пропонують переглянути мінські угоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2022 року майже дві третини опитаних (63%) вважають, що Україні слід переглянути мінські угоди і підписати нові. Тільки 11% вважають, що Україна повинна виконати всі вимоги, а 18% вважають, що Україна повинна вийти з переговорного процесу взагалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Дві третини українців за перегляд мінських угод

Водночас 67% опитаних відзначили, що поверхнево знайомі зі змістом мінських угод, і тільки 12% дуже добре знають їх зміст. Кожен п'ятий взагалі не знайомий зі змістом угод.

Дві третини українців за перегляд мінських угод

Більшість опитаних українців бачать Росію винною в тому, що Мінські угоди не працюють (57%), ще 10% покладають провину на представників т.зв. "ЛНР", "ДНР" і тільки 12% вважають винною в Україні. Ще 12% не змогли відповісти, хто винен.

Дві третини українців за перегляд мінських угод

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 лютого 2022 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадавши, готовність українців чинити опір російським інтервентам зростає. За даними опитування КМІС, з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір. Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність чинити опір шляхом участі в акціях громадянського опору.

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