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Дві третини українських компаній планують підвищувати зарплату співробітникам

Новини » Економіка    17.10.2019 - 12:55
Дві третини українських компаній планують підвищувати зарплату співробітникам
Фото: конверт з грошима (РБК-Україна)

Скоротити зарплату хочуть 2% топ-менеджерів

Дві третини українських компаній (64,1%) планують підвищувати зарплати своїм працівникам протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за III квартал 2019 року.

У той же час, як відзначають в НБУ, зберігається тенденція до зменшення кількості таких компаній, незважаючи на істотне зростання реальних зарплат в Україні протягом останніх кількох років. Однак тільки 2,1% компаній планує скоротити заробітну плату.

Дві третини українських компаній планують підвищувати зарплату співробітникамbank.gov.ua

Кожна шоста компанія (16,7%) прогнозує, що кількість працівників на їх підприємствах зростатиме, а 14,5% компаній очікують скорочення персоналу. Оптимістично налаштовані підприємства будівництва, торгівлі, транспорту і зв'язку.

Дві третини українських компаній планують підвищувати зарплату співробітникам

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, опитування власників і топ-менеджерів українських компаній показує, що в 2018 році 45% заробітної плати працівникам було виплачено неофіційно, а в 2017 році 46%

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у серпні 2019 року склала 10537 грн, що на 434 грн менше, ніж у липні (10971 грн).

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