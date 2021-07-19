Две трети родителей учеников против дистанционного образования

Несмотря на то, что 50% семей, чьи дети или внуки ходят в школу, согласились с тем, что внедрение дистанционного образования в той или иной степени способствовало защиты их семьи от потенциального заражения коронавирусной инфекцией, 56% отметили, что проблем от дистанционной формы обучения было больше чем пользы.

Среди самых распространенных проблем, которые возникали во время дистанционного образования, родители отмечали снижение уровня успеваемости детей (72%), недостаток внимания учителей к потребностям детей во время учебы (51%) и формальный подход учителей к проведению дистанционного обучения (50%).

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 1 по 7 июня 2021 года среди 2003 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (САТІ). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.