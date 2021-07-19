Между средним и низким: украинцы оценили качество образования

Оценка гражданами среднего образования в Украине продолжает колебаться между средним и низким качеством. Однако, по сравнению с июлем 2020 года количество негативных оценок выросло на 9%, в том числе за счет увеличения людей, которые дали очень низкую оценку украинскому образованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, в 2021 году уже 45% украинцев оценили качество среднего образования как низкое, еще 44% назвали его посредственным.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 1 по 7 июня 2021 года среди 2003 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (САТІ). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года 71% украинцев считали, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия даже если придется увеличить налоги.