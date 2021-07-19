Дві третини батьків учнів проти дистанційної освіти

Попри те, що 50% сімей, чиї діти чи внуки ходять до школи, погодилися з тим, що запровадження дистанційної освіти тією чи іншою мірою сприяло захисту їх родини від потенційного зараження коронавірусною інфекцією, 56% зазначили, що проблем від запровадження дистанційної форми навчання було більше ніж користі.

Серед найпоширеніших проблем, які виникали під час дистанційної освіти, батьки зазначали: зниження рівня успішності дітей (72%), брак уваги вчителів до потреб дітей під час навчання (51%) та формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання (50%).

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 1 по 7 червня 2021 року серед 2003 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.