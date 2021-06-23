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Две трети расходов украинцев уходит на еду, алкоголь и коммуналку

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Украина, Среда 23 июня 2021 16:42
Две трети расходов украинцев уходит на еду, алкоголь и коммуналку Фото: три статьи занимают 65% расходов украинцев  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям первый квартал 2021 года. Расходы составили 831,5 млрд грн, что на 4,4% больше, чем в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за квартал были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 39,5%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 18,0%. На "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" уходит 7,5% расходов.

Кроме того, на "Транспорт" украинцы тратят 7,9%, на "Здравоохранение" - 6,1%, на "Одежду и обувь" - 4,5%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,4%, на "Отдых и культуру" - 3,0%, на "Связь" - 2,5%, на "Рестораны и отели" - 2,3%, на "Образование" - 1,5%, на "Разные товары и услуги" - 3,8%.

Две трети расходов украинцев уходит на еду, алкоголь и коммуналку

Напомним, согласно прогнозу правительства, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.

В то же время большинство (57%) опрошенных украинцев поддерживают сдерживание потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса, олигархов, и лишь 15% поддерживают ограничение вмешательства государства в образование цен и тарифов, выступают за то, чтобы они регулировались рынком.

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еда расходы Государственная служба статистики
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