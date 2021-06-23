Дві третини витрат українців йде на їжу, алкоголь та комуналку
Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями перший квартал 2021 року. Витрати склали 831,5 млрд грн, що на 4,4% більше, ніж у 2020 році.
Про це свідчать дані Держстату.
За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за квартал були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 39,5%.
Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять 18,0%. На "Алкогольні напої, тютюнові вироби і наркотики" йде 7,5% витрат.
Крім того, на "Транспорт" українці витрачають 7,9%, на "Охорону здоров'я"- 6,1%, на "Одяг і взуття"- 4,5%, на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла"- 3,4%, на "Відпочинок і культуру" - 3,0%, на "Зв'язок" - 2,5%, на "Ресторани та готелі" - 2,3%, на "Освіту" - 1,5%, на "Різні товари та послуги" - 3,8%.
Нагадаємо, згідно з прогнозом уряду, тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.
Водночас більшість (57%) опитаних українців підтримують стримування споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу, олігархів, і лише 15% підтримують обмеження втручання держави в утворення цін і тарифів, виступають за те, щоб вони регулювалися ринком.