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Дві третини молодих українців не уявляють життя без смартфона

Новини » Суспільство    30.03.2019 - 16:10
Дві третини молодих українців не уявляють життя без смартфона
Ілюстративне фото flickr.com shareski

Залежність від смартфона не залежить від статі та місця проживання респондентів

На початку 2019 року більше половини власників смартфонів в Україні вже не можуть уявити своє життя без цього гаджета (57%), тоді як 39% все ще змогли б обходитися без смартфона. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Дві третини молодих українців не уявляють життя без смартфона

Те, уявляюють або не уявляюють українці своє життя без смартфона, визначається віком і практикою користування соцмережами і практично не залежить від статі і місцевості проживання. Так, не уявляють життя без смартфона більше двох третин української молоді (69%) і кожен другий власник смартфона поколінь "60+" і "сорокарічних" (по 50%), а серед "п'ятдесятирічних" таких найменше - 44%. Також не змогли б без смартфона дві третини користувачів соцмереж (61%) і лише трохи більше третини не користувачів (38%).

Дві третини молодих українців не уявляють життя без смартфона

Як нагадують соціологи, мобільний телефон або смартфон у 2013 році очолив список побутових приладів, які найбільш кардинально змінили звичну українців і без яких вони не змогли б обходитися.

Опитування проводилося в період з 13 по 21 лютого 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість регулярних інтерне-користувачів в Україні у жовтні 2018 року становило 63% населення (20,8 млн чоловік). За даними опитування Factum Group Ukraine, 70% регулярних користувачів використовують для виходу в інтернет смартфон.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронної або друкованої) і не відвідували ані бібліотеку, ані книжковий магазин.

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