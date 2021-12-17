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Две трети киевлян против назначения главой КГГА другого лица, кроме Кличко, - опрос

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 09:01
Две трети киевлян против назначения главой КГГА другого лица, кроме Кличко, - опрос Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Подавляющее количество киевлян не поддерживают назначение на должность главы горадминистрации любого человека, кроме действующего мэра, лидера партии "УДАР" Виталия Кличко.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", обнародованное 16 декабря.

Во время социологического опроса киевлянам был задан вопрос: "Как вы относитесь к назначению президентом на должность главы Киевской городской государственной администрации иного лица, чем действующий мэр Кличко?", 64% респондентов ответили, что они не поддерживают такие планы власти. Зато 30% готовы поддержать такие нововведения. А 6% не смогли определиться по этому вопросу.

По сравнению с маем 2021 года, когда проводилось прошлое опрос по этому вопросу, количество тех, кто не поддерживает разделение должностей в Киеве, увеличилось на 10%. Тогда 54% киевлян ответили, что им не по нраву назначение главой КГГА другого человека, кроме избранного мэра.

Две трети киевлян против назначения главой КГГА другого лица, кроме Кличко, - опрос

В то же время количество тех, кто поддерживает разделение должностей, уменьшилось за это время на 7% - с 37 до 30%. Сократился также процент тех, у кого еще не сформировалось собственное мнение по этому вопросу. В мае таких было 9% - сейчас осталось 6%.

Опрос проводился с 10 по 12 декабря 2021 года. В нем приняли участие 2000 жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Виталий Кличко Киев
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