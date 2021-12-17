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Дві третини киян проти призначення головою КМДА іншої особи, окрім Кличка, - опитування

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 09:01
Дві третини киян проти призначення головою КМДА іншої особи, окрім Кличка, - опитування Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Переважна кількість киян не підтримують призначення на посаду очільника міськадміністрації будь-якої людини, окрім діючого мера, лідера партії "УДАР" Віталія Кличка.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", оприлюднене 16 грудня.

Під час соціологічного опитування киянам було поставлене запитання: "Як ви ставитеся до призначення президентом на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншої особи, аніж діючий міський голова Кличко?", 64% респондентів відповіли, що вони не підтримують такі плани влади. Натомість 30% готові підтримати такі нововведення. А 6% не змогли визначитися з цього ь.

У порівнянні з травнем 2021 року, коли проводилося минуле опитування з цього питання, кількість тих, хто не підтримує розділення посад у Києві, збільшилася на 10%. Тоді 54% киян відповіли, що їм не до вподоби призначення головою КМДА іншої людини, крім обраного мера.

Дві третини киян проти призначення головою КМДА іншої особи, окрім Кличка, - опитування

Водночас кількість тих, хто підтримує розділення посад, зменшилася за цей час на 7% - з 37 до 30%. Скоротився також відсоток тих, в кого ще не сформувалася власна думка з цього питання. У травні таких було 9% - зараз залишилось 6%.

Опитування проводилося з 10 до 12 грудня 2021 року. В ньому взяли участь 2000 мешканців столиці старше 18 років. Опитування проводилося у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

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Віталий Кличко Київ
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