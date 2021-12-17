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Две трети киевлян поддерживают создание в Киеве районных советов, - опрос

Автор: Наталия Гурковская

Создание в Киеве районных советов поддерживают 65% киевлян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического опроса "Общественно-политические настроения киевлян", проводившегося 10-12 декабря группой "Рейтинг".

Отвечая на вопрос, "Поддерживаете ли вы учреждение районных советов в Киеве", 65% респондентов дали утвердительный ответ. 23% заявили, что не поддерживают такую ​​идею. А 12% не смогли ответить.

В опросе группы "Рейтинг" на тему "Общественно-политические симпатии киевлян", который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2 тыс. жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как известно, районные в Киеве советы существовали до 2010 года, после чего были ликвидированы. В октябре этого года лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко инициировал рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании в столице районных советов. Возвращение райсоветов - это европейский путь развития столицы, в противовес попыткам свернуть децентрализацию, подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, согласно исследованию "Рейтинга", у мэра Киева Виталия Кличко - самый высокий уровень поддержки у киевлян среди украинских политиков. Ему доверяют более 50% жителей столицы.

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Виталий КличкоМестное самоуправление