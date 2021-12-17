Дві третини киян підтримують створення у Києві районних рад, - опитування

Відповідаючи на запитання "Чи підтримуєте ви запровадження районних рад у Києві", 65% респондентів дали стверджувальну відповідь. 23% заявили, що не підтримують таку ідею. А 12% не змогли відповісти.

В опитуванні групи "Рейтинг" на тему "Суспільно-політичні симпатії киян", яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2 тис. мешканців столиці старше 18 років. Опитування проводилося у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Як відомо, районні в місті Києві ради існували до 2010 року, після чого були ліквідовані. У жовтні цього року лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко ініціював розгляд Київрадою питання про створення у столиці районних рад. Повернення райрад - це європейський шлях розвитку столиці, на противагу спробам згорнути децентралізацію, наголосив він.