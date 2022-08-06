Две страны отказались сократить спрос на газ в ЕС: какие именно

Предложение Европейской комиссии сократить спрос на газ на 15% в зимний период, в связи с энергетическим кризисом, не поддержали две страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Первой выступила Венгрия, которая об этом ранее заявляла публично. В стране поставили под сомнение законность таких правил ЕС, когда на энергетический баланс и безопасность страны влияют подобные решения.

Второй страной стала Польша, которая ранее наоборот, поддерживала инициативу Еврокомиссии. В Варшаве заявили, что юридическая основа решения является "дефектной" и подобный шаг надо принимать единогласно.