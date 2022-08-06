Две страны отказались сократить спрос на газ в ЕС: какие именно

Предложение Европейской комиссии сократить спрос на газ на 15% в зимний период, в связи с энергетическим кризисом, не поддержали две страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Первой выступила Венгрия, которая об этом ранее заявляла публично. В стране поставили под сомнение законность таких правил ЕС, когда на энергетический баланс и безопасность страны влияют подобные решения.
Второй страной стала Польша, которая ранее наоборот, поддерживала инициативу Еврокомиссии. В Варшаве заявили, что юридическая основа решения является "дефектной" и подобный шаг надо принимать единогласно.
Напомним, что ранее Совет ЕС принял план по сокращению спроса на газ этой зимой из-за энергетического кризиса, который спровоцировала РФ.
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