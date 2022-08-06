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Дві країни відмовились скоротити попит на газ у ЄС: які саме

Фото: Дві країни відмовились скоротити попит на газ у ЄС: які саме (naslovi.eu)
Автор: Дмитро Браславський

Пропозицію Європейської комісії скоротити попит на газ на 15% у зимовий період, у зв'язку з енергетичною кризою, не підтримали дві країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Першою виступила Угорщина, яка про це раніше заявляла публічно. В країні поставили під сумнів законність таких правил ЄС, коли на енергетичний баланс та безпеку країни впливають подібні рішення.

Другою країною стала Польща, яка раніше навпаки, підтримувала ініціативу Єврокомісії. У Варшаві заявили, що юридична основа рішення є "дефектною" та подібний крок треба ухвалювати одноголосно.

Нагадаємо, що раніше Рада ЄС ухвалила план зі скорочення попиту на газ цієї зими через енергетичну кризу, яку спровокувала РФ.

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