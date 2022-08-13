UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России

Фото: Россия за сутки потеряла семь танков и 200 человек личного состава (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов. В целом РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 400 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 43400 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1856 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 4115 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 978 (+3) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов - 233 (+0) ед,
  • вертолетов - 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 779 (+1),
  • крылатые ракеты - 187 (+2),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3036 (+15) ед,
  • специальная техника - 91 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Напомним, по данным британской разведки, даже если войскам РФ удастся существенно отремонтировать мосты на юге оккупированной Украины, они останутся ключевой уязвимостью. Поскольку наземное обеспечение нескольких тысяч их войск на западном берегу, вероятно, зависит лишь от двух понтонных пунктов переправы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойска РФВойна в Украине