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Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії

Фото: Росія за добу втратила сім танків і 200 чоловік особового складу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів. Загалом РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже близько 43 400 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43400 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1856 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 4115 (+7) од,
  • артилерійських систем - 978 (+3) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 136 (+0) од,
  • літаків - 233 (+0) од,
  • гелікоптерів - 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 779 (+1),
  • крилаті ракети - 187 (+2),
  • Кораблі / катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3036 (+15) од,
  • спеціальна техніка - 91 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, навіть якщо військам РФ вдасться суттєво відремонтувати мости на півдні окупованої України, вони залишаться ключовою вразливістю. Оскільки наземне забезпечення кількох тисяч їхніх військ на західному березі, ймовірно, залежить лише від двох понтонних пунктів переправи.

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