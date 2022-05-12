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Две причины. Буданов объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)
Автор: Константин Широкун

Российская Федерация не объявляет всеобщую причину по двум причинам. Первая – сугубо экономическая. В условиях новых экономических санкций, связанных с мобилизацией, удары по экономике будут еще более значительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление начальника ГУР МО Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Во-вторых, у руководства РФ есть потребность разъяснить хоть как-то, зачем вообще нужна мобилизация, если по заявлениям руководства, "все идет по плану". Это нужно будет как-то объяснять. Поскольку ответа на эти вопросы у них нет, то они и не объявляют мобилизацию", - заявил Буданов.

Начальник ГУР также отметил, что Россия уже производит скрытую мобилизацию. Она идет двумя способами: фактические действия и мобилизация резервистов, в РФ это называется БАРС. Скрытую мобилизацию подтверждают пленные, которые были вовлечены в эту систему.

Ранее сообщалось, что в РФ продолжают скрытую мобилизацию, отправляя на фронт курсантов. Также проводятся скрытые агитационные мероприятия, чтобы восстановить утраченные резервы.

Напомним, что тотальный призыв может спровоцировать панику среди населения России. Ведь по законодательству РФ, предусмотрена блокировка всех электронных карт и счетов военнообязанных после оглашения мобилизации.

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