ru ua
Пт, 13 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Две причины. Буданов объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию

Новина українською →
Киев, Четверг 12 мая 2022 23:35
Две причины. Буданов объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)
Автор: Константин Широкун

Российская Федерация не объявляет всеобщую причину по двум причинам. Первая – сугубо экономическая. В условиях новых экономических санкций, связанных с мобилизацией, удары по экономике будут еще более значительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление начальника ГУР МО Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Во-вторых, у руководства РФ есть потребность разъяснить хоть как-то, зачем вообще нужна мобилизация, если по заявлениям руководства, "все идет по плану". Это нужно будет как-то объяснять. Поскольку ответа на эти вопросы у них нет, то они и не объявляют мобилизацию", - заявил Буданов.

Начальник ГУР также отметил, что Россия уже производит скрытую мобилизацию. Она идет двумя способами: фактические действия и мобилизация резервистов, в РФ это называется БАРС. Скрытую мобилизацию подтверждают пленные, которые были вовлечены в эту систему.

Ранее сообщалось, что в РФ продолжают скрытую мобилизацию, отправляя на фронт курсантов. Также проводятся скрытые агитационные мероприятия, чтобы восстановить утраченные резервы.

Напомним, что тотальный призыв может спровоцировать панику среди населения России. Ведь по законодательству РФ, предусмотрена блокировка всех электронных карт и счетов военнообязанных после оглашения мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вторжение России в Украину Мобилизация в России
NEWS
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
DAILY
Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область