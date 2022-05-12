Дві причини. Буданов пояснив, чому Росія не оголошує загальну мобілізацію
Російська Федерація не оголошує загальну причину з двох причин. Перша - суто економічна. В умовах нових економічних санкцій, пов'язаних з мобілізацією, удари по економіці будуть ще більш значними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ начальника ГУР МО Кирила Буданова в ефірі телемарафону.
"По-друге, у керівництва РФ є потреба роз'яснити хоч якось, навіщо взагалі потрібна мобілізація, якщо за заявами керівництва, "все йде за планом". Це потрібно буде якось пояснювати. Оскільки відповіді на ці питання у них немає, то вони й не оголошують мобілізацію", - заявив Буданов.
Начальник ГУР також зазначив, що Росія вже проводить приховану мобілізацію. Вона йде двома способами: фактичні дії й мобілізація резервістів, в РФ це називається БАРС. Приховану мобілізацію підтверджують полонені, які були залучені в цю систему.
Раніше повідомлялося, що у РФ продовжують приховану мобілізацію, відправляючи на фронт курсантів. Також проводяться приховані агітаційні заходи, щоб відновити втрачені резерви.
Нагадаємо, що тотальний заклик може спровокувати паніку серед населення Росії. Адже за законодавством РФ, передбачено блокування всіх електронних карт і рахунків військовозобов'язаних після оголошення мобілізації.
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