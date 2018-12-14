За две недели военного положения в ВСУ поступило 100 единиц техники

Фото: Алексей Ноздрачев (УНИАН)

К концу действия военного положения количество военной техники увеличится

В связи с мерами, предусмотренными военным положением, за две недели в Вооруженные силы Украины поступило более 100 единиц военной техники. Об этом на брифинге сказал начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев, передает корреспондент РБК-Украина.

"25 ноября корабли ВСУ подверглись атаке со стороны военных кораблей России. Все наши корабли были захвачены. В связи с этим было принято решение о чрезвычайных мерах по обеспечению мер безопасности и введение военного положения", - сказал он.

По его словам, продолжаются учения с резервистами.

"В этом указе отмечено, какие права людей могут ограничиваться в случае введения режима военного положения. Также благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели до войска поступило более 100 единиц военной техники. К концу действия военного положения это количество увеличится. Проводятся также обучение с резервистами", - рассказал он.

Также Ноздрачев призвал сохранять спокойствие.

"Ограничение прав людей будут применяться только в случае открытого вторжения. Введение военного положения не будет влиять на работу медицинских учреждений и органов социальной защиты", - резюмировал он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Вооруженные силы Украины из-за военного положения получат свыше 200 единиц техники до конца его действия.

Кроме того, спецсредства связи, которые передали страны НАТО для Вооруженных сил Украины, уже отправлены самолетом и скоро прибудут в Киев.