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За два тижні воєнного стану в ЗСУ надійшло 100 одиниць техніки

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 15:01
За два тижні воєнного стану в ЗСУ надійшло 100 одиниць техніки
Фото: Олексій Ноздрачов (УНІАН)

До кінця дії військового стану кількість військової техніки збільшиться

У зв'язку з заходами, передбаченими воєнним станом, за два тижні в Збройні сили України надійшло більше 100 одиниць військової техніки. Про це на брифінгу сказав начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ полковник Олексій Ноздрачов, передає кореспондент РБК-Україна.

"25 листопада кораблі ЗСУ піддалися атаці з боку військових кораблів Росії. Всі наші кораблі були захоплені. У зв'язку з цим було прийнято рішення про надзвичайні заходи щодо забезпечення заходів безпеки та введення воєнного стану", - сказав він.

За його словами, тривають навчання з резервістами.

"В цьому указі зазначено, які права людей можуть обмежуватись у разі запровадження режиму воєнного стану. Також завдяки заходам, передбаченим воєнним станом, за два тижні до війська надійшло понад 100 одиниць військової техніки. До кінця дії військового стану ця кількість збільшиться. Проводяться також навчання з резервістами", - розповів він.

Також Ноздрачов закликав зберігати спокій.

"Обмеження прав людей будуть застосовуватись тільки у разі відкритого вторгнення. Введення воєнного стану не буде впливати на роботу медичних закладів і органів соціального захисту", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що Збройні сили України через воєнний стан отримають понад 200 одиниць техніки до кінця його дії.

Крім того, спецзасоби зв'язку, які передали країни НАТО для Збройних сил України, вже відправлені літаком і скоро прибудуть до Києва.

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