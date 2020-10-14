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За две недели на Донбассе зафиксировано 429 нарушений "тишины", - ОБСЕ

Автор: Надежда Собенко

На Донбассе с 21 сентября по 4 октября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 429 нарушений режима прекращения огня. За прошедшие сутки СММ ОБСЕ зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и одно нарушение тишины - в Луганской.

Об этом говорится в отчете о работе СММ ОБСЕ состоянию на 5 октября 2020 года, опубликованном 13 октября.

"Десятая неделя подряд, с тех пор как 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с безопасностью остается относительно спокойной", - говорится в отчете.

В период с 21 сентября по 4 октября СММ зафиксировала 429 нарушений режима прекращения огня против 120 за предыдущие две недели.

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"На 71-м дне после заявления о подтверждении преданности прекращению огня Миссия констатировала самый длинный период, в течение которого количество нарушений режима прекращения огня не достигла показателей, зафиксированных до вступления в силу этого заявления", - отметили в СММ ОБСЕ.

За прошедшие сутки наблюдатели миссии зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня.

В Донецкой области СММ зафиксировала 14 нарушений "тишины" (из которых 12 - это взрывы неопределенного происхождения) к западу и югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка).

В Луганской области миссия зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня (взрыв неопределенного происхождения) в районе юго-восточнее н. п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска).

Напомним, по данным штаба ООС, на протяжении прошлых суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Жертв среди украинских военных нет.

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