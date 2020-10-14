За два тижні на Донбасі зафіксовано 429 порушень "тиші", - ОБСЄ

На Донбасі з 21 вересня до 4 жовтня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 429 порушень режиму припинення вогню. Протягом минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 14 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та одне порушення тиші - у Луганській.

Про це йдеться у звіті про роботу СММ ОБСЄ станом на 5 жовтня 2020 року, опублікованому 13 жовтня.

"Десятий тиждень поспіль, відколи 27 липня набрали чинності додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, безпекова ситуація залишається відносно спокійною", - йдеться у звіті.

У період із 21 вересня до 4 жовтня СММ зафіксувала 429 порушень режиму припинення вогню супроти 120 за попередні два тижні.

"На 71-ий день після заяви про підтвердження відданості припиненню вогню. Місія констатувала найдовший період, упродовж якого кількість порушень режиму припинення вогню не досягла показників, зафіксованих до набрання чинності цієї заяви", - зазначили в СММ ОБСЄ.

Протягом минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 15 порушень режиму припинення вогню.

У Донецькій області СММ зафіксувала 14 порушень "тиші" (з яких 12 - це вибухи невизначеного походження) на захід та південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька).

У Луганській області місія зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на південний схід від н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська).

Нагадаємо, за даними штабу ООС, впродовж минулої доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жертв серед українських військових немає.