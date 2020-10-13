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Боевики вчера семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Донбасс, Вторник 13 октября 2020 07:27
Боевики вчера семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

На протяжении прошлых суток, 12 октября, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Жертв среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, с начала суток, а затем и в вечернее время, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. На участке недалеко от населенного пункта Майорск - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал ВСУ возле Новолуганского, и дважды - вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, враждебные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

С начала текущих суток, 13 октября, российско-оккупационные войска режим прекращения огня нарушили один раз. Вблизи населенного пункта Зайцево зафиксированы три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Напомним, 11 октября боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня возле Марьинки.

Днем ранее, 10 октября боевики один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного.

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