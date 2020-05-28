Две квартиры и 32 тысячи евро наличными: Кулеба подал декларацию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал декларацию за 2019 год. Согласно ней, министр владеет двумя квартирами в Киеве, имеет два счета в банках и 32 тысячи евро наличными.

Об этом свидетельствуют данные декларации Кулебы в Едином реестре.

Так, за 2019 год он заработал 2 млн 787 тысяч 432 гривны работая в секретариате Кабинета министров и в Министерстве иностранных дел. У него открыты два банковских счета - на 95 312 и 20 962 гривен. Также Кулеба является собственником двух квартир в Киеве - на 52,9 и 125,7 квадратных метра.

Согласно декларации у него есть жена Евгения и двое детей. Жена является владельцем общественной организации "Місто-Сад". За прошлый год она заработала 723 786 тысячи гривен в результате деятельности общественной организации.

В Национальном агенстве по предупреждению коррупции (НАПК) также отметили, что по состоянию на 28 мая декларацию еще не подали ни один из двух президентов: Петр Порошенко (пятый президент) и Владимир Зеленский (действующий).

Напомним, в первую очередь будет проведена проверка декларация президентов, премьер-министров, министров, судей высший судов и народных депутатов.

Ранее РБК-Украина писало, что срок подачи ежегодных деклараций завершается 31 мая.