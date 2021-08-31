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Две компании объявили о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID

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Британия, Вторник 31 августа 2021 11:14
Две компании объявили о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID Фото: две фармацевтические компании начали третий этап испытаний вакцины GBP510 (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) и южнокорейская SK Bioscience начали третий этап испытаний комбинированной вакцины GBP510 против коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Компания GSK подтвердила "положительные" промежуточные результаты первого и второго этапа испытаний вакцины.

"Хотя многие страны добились значительных успехов в вакцинации, остается потребность в доступных и недорогих вакцинах от COVID-19, чтобы обеспечить равный доступ и защитить людей во всем мире", - заявил главный специалист по глобальному здравоохранению GSK.

На третьем этапе испытаний будет сравниваться эффективность вакцины GSK GBP510 по сравнению с AstraZeneca. В исследовании примут участие участвовать около 4000 человек со всего мира.

Результаты третьей фазы исследования ожидаются в первой половине 2022 года, после чего, при условии положительных результатов и одобрения регулирующих органов, вакцина, как ожидается, будет поставляться через программу COVAX.

Напомним, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии заявило, что примеси, которые обнаружили в вакцине от коронавируса Moderna, могли оказаться микрочастичками пробок флаконов.

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