Две компании объявили о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID

Компания GSK подтвердила "положительные" промежуточные результаты первого и второго этапа испытаний вакцины.

"Хотя многие страны добились значительных успехов в вакцинации, остается потребность в доступных и недорогих вакцинах от COVID-19, чтобы обеспечить равный доступ и защитить людей во всем мире", - заявил главный специалист по глобальному здравоохранению GSK.



На третьем этапе испытаний будет сравниваться эффективность вакцины GSK GBP510 по сравнению с AstraZeneca. В исследовании примут участие участвовать около 4000 человек со всего мира.