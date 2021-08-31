Дві компанії оголосили про початок третьої фази випробувань вакцини від COVID

Компанія GSK підтвердила "позитивні" проміжні результати першого і другого етапу випробувань вакцини.

"Хоча багато країн досягли значних успіхів у вакцинації, залишається потреба в доступних і недорогих вакцинах від COVID-19, щоб забезпечити рівний доступ і захистити людей у всьому світі", - заявив головний спеціаліст з глобального охорони здоров'я GSK.



На третьому етапі випробувань буде порівнюватися ефективність вакцини GSK GBP510 в порівнянні з AstraZeneca. У дослідженні візьмуть участь близько 4000 людей з усього світу.