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Две крупнейшие аудиторские компании из "большой четверки" уходят из России

Автор: Артур Родивилов

Две аудиторские компании из "большой четверки" KPMG и PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) в воскресенье заявили, что больше не будут иметь филиалы в России из-за вторжения страны в Украину. Решение затронет тысячи партнеров и сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Гигант аудиторских и консалтинговых услуг KPMG заявил, что его фирмы в России и Беларуси покинет сеть, что затронет более 4500 партнеров и сотрудников

Отдельно PwC договорилась, что филиал в России покинет свою сеть. Фирма работает в России более 30 лет и имеет там 3700 партнеров и сотрудников.

"В результате вторжения российского правительства в Украину мы решили, что в сложившихся обстоятельствах у PwC не должно быть филиала в России, и, следовательно, PwC в России покинет сеть", - говорится в сообщении PwC.

Санкции, введенные Великобританией, ЕС и США в отношении России, заставляют компании во всем мире задуматься о том, следует ли им продолжать работать с российскими клиентами.

"Большая четверка" - четыре крупнейших в мире сети компаний, предоставляющих ауди́торские и консалтинговые услуги: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.

Напомним, платежная система PayPal также приняла решение покинуть Россию из-за ее агрессии в Украине.

Уже более 70 компаний и брендов объявили о полном прекращении работы в РФ или приостановке услуг клиентам в этой стране.

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