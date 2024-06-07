"Двадцятівські". Як в Україні викрили масштабний наркосиндикат родом з 90-х

Ієрархія синдикату

"Двадцатівські" – криворізький синдикат наркоторговців, який діяв у місті із дев'яностих років. Його назвали на честь однойменного кварталу у Кривому Розі. "Двадцатівські" починали як банда рекетирів. Коли вони набули великого впливу, то стали "продавати" свою ліцензію на рекет іншим, не таким великим бандам. Ті, у свою чергу, віддавали частину "данини" від рекету самим "двадцятівським" за ліцензію та силову допомогу.

Паралельно з цим банда почала займатися виробництвом та розповсюдженням наркотиків. Незабаром банда перетворилася на справжній синдикат із власною ієрархією.

Фото з місця затримання (фото: Національна поліція України)

"Вони досить системно підійшли до побудови роботи, щоб їх не могли викрити. Кривий ріг поділено на райони, ці райони поділені на квартали. У кожному кварталі, у кожному районі у них були свої представники, які збували наркотики. Був навіть "силовий блок" – люди, які приїжджали, якщо виникали "проблеми". Процес "виховання" своїх вони між собою називали "рибалкою", - зазначає Рубель.

Загалом робота виглядала наступним чином – спочатку нарковмісні препарати банда отримувала незаконним шляхом, у тому числі й закордоном. Наприклад, у Сербії у "двадцатівських" була своя людина, яку вони називали "Аптекар". До "Аптекаря" їздили кур'єри і забирали у нього таблетки, переважно псевдоефедрин. Вони ховали пігулки в днища автомобілів і в'їжджали в Україну через митні пункти, де немає сканерів.

Нарколабораторія (фото: скріншот оперативної зйомки)

У Кривому Розі таблетки розподілялися "кухнями", де працювали "кухарі". Шляхом різних маніпуляцій "кухарі" виготовляли із псевдоефедрину метамфетамін. Адреса "кухні" щоразу була різною і ніколи не повторювалася.

"Якби ми з вами були в цій групі, я б не знав, чим ви займаєтеся, а ви не знали б, що роблю я. У кожного була своя роль, у одного - заїхати на пошту, у другого - забрати соломинки (соломинки для напоїв, у них розфасовували наркотики – ред.), у третього – взяти сумку. І третій навіть не знає, що він забирає. Четвертий має принести сумку до квартири, де буде розфасовка, і вийти. П'ятий приходить і фасує, шостий забирає та віддає", – зазначає начальник ДСР.

Відео із затримання (фото: скріншот оперативної зйомки)

Клієнти "двадцятівських" знали, що для видобутку наркотиків достатньо зателефонувати до "телефонного магазину". "Оператор" вже знав, де знаходиться клієнт і відправляв його до "бариги", який весь день чергував на тій самій ділянці. Коли у "бариги" закінчувалися наркотики, до нього приїжджав "дозаряджаючий" - він забирав гроші і давав метамфетамін. Загалом у Кривому Розі діяло близько 25 "телефонних магазинів". "Двадцатівські" намагалися бути клієнтоорієнтованими – у їхньому синдикаті діяла система знижок та бонусів для "оптовиків" та постійних клієнтів.

Затримання "двадцятівських"

Упродовж року правоохоронці документували роботу "двадцятівських" – за цей час у слідчих набралося 880 томів обвинувальних актів. За деякий час до затримання у Кривий Ріг привезли 1200 поліцейських та оперативників.

Щоб не викликати підозри, їх завозили блоками - всього шість блоків по 200 чоловік. У кожному блоці про повний перебіг операцій знали від 1 до 3 осіб. Затримати вирішили спочатку найвищі ланки банди – безпосереднього керівника, його праву руку та лідерів злочинних організацій, які збували наркотики. Також затримали ватажків силового блоку банди.

"Ну, це сильні хлопці, багаті люди. Вони легалізували отримані від наркобізнесу гроші, купували багато в Дніпропетровській області та Кривому Розі - вони мали нерухомість, авто, ресторани, магазини за кордоном", - додав Рубель.

Загалом затримали 38 осіб – усіх членів банди. Організаторам синдикату загрожує до 12 років позбавлення волі.