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"Двадцатовские". Как в Украине вычислили масштабный наркосиндикат родом из 90-х

Задержание "двадцатовских" (фото: пресс-служба ДСР)
Автор: Юлия Акимова

В начале года правоохранители задержали всех членов известного наркосиндиката "Двадцатовские", который осуществлял свою деятельность в Кривом Роге еще с девяностых.

О том, как строилась работа синдиката, какова была иерархия и как удалось задержать всех, включая организаторов, в интервью РБК-Украина рассказал начальник Департамента стратегических расследований Андрей Рубель.

Во время подготовки материала использовались комментарии Андрея Рубеля, а также оперативная информация ДСР и Национальной полиции Украины.

Иерархия синдиката

"Двадцатовские" – криворожский синдикат наркоторговцев, который действовал в городе с девяностых годов. Его назвали в честь одноименного квартала в Кривом Роге. "Двадцатовские" начинали как банда рэкетиров. Когда они обрели большое влияние, то стали "продавать" свою лицензию на рэкет другим, не таким обширным бандам. Те, в свою очередь, отдавали часть "дани" от рэкета самим "двадцатовским" за лицензию и силовую помощь. 

Параллельно с этим банда стала заниматься производством и распространением наркотиков. Вскоре банда превратилась в настоящий синдикат с собственной иерархией. 

Фото с места задержания (фото: Национальная полиция Украины)

"Они достаточно системно подошли к построению работы, чтобы их не могли разоблачить. Кривой рог поделен на районы, эти районы поделены на кварталы. В каждом квартале, в каждом районе у них были свои представители, сбывавшие наркотики. Был даже "силовой блок" – приезжавшие люди, если возникали "проблемы". Процесс "воспитания" своих они между собой называли "рыбалкой", – отмечает Рубель. 

В целом, работа выглядела следующим образом – сначала наркосодержащие препараты банда получала незаконным путем, в том числе и заграницей. К примеру, в Сербии у "двадцатовских" был свой человек, которого они называли "Аптекарь". К "Аптекарю" ездили курьеры и забирали у него таблетки, в основном, псевдоэфедрин. Они прятали таблетки в днища автомобилей и въезжали в Украину через те таможенные пункты, где нет сканеров. 

Нарколаборатория (фото: скриншот оперативной съемки)

В Кривом Роге таблетки распределялись по "кухням", где работали "повара". Путем разных манипуляций "повара" изготавливали из псевдоэфедрина метамфетамин. Адрес "кухни" каждый раз был разным и никогда не повторялся. 

"Если бы мы с вами были в этой группе, я бы не знал, чем вы занимаетесь, а вы бы не знали, что делаю я. У каждого была своя роль, у одного – заехать на почту, у второго – забрать соломинки (соломинки для напитков, у них расфасовывали наркотики – ред.), у третьего – взять сумку. И третий даже не знает, что он уносит. Четвертый должен принести сумку в квартиру, где будет расфасовка, и выйти. Пятый приходит и фасует, шестой забирает и отдает", – отмечает начальник ДСР. 

Видео с задержания (фото: скриншот оперативной съемки)

Клиенты "двадцатовских" знали, что для добычи наркотиков достаточно позвонить в "телефонный магазин". "Оператор" уже знал, где находится клиент и отправлял его к "барыге", который весь день дежурил на одном и том же участке. Когда у "барыги" заканчивались наркотики, к нему приезжал "дозаряжающий" – он забирал деньги и давал метамфетамин. Всего в Кривом Роге действовало около 25 "телефонных магазинов". "Двадцатовские" старались быть клиентоориентированными – в их синдикате действовала система скидок и бонусов для "оптовиков" и постоянных клиентов. 

Задержание "двадцатовских"

В течение года правоохранители документировали работу "двадцатовских" – за это время у следователей набралось 880 томов обвинительных актов. За некоторое время до задержания в Кривой Рог привезли 1200 полицейских и оперативников.

Чтоб не вызвать подозрение, их завозили блоками – всего шесть блоков по 200 человек. В каждом блоке о полном ходе операций знали от 1 до 3 человек. Задержать решили сначала высшие звенья банды – непосредственного руководителя, его правую руку и лидеров преступных организаций, которые сбывали наркотиков. Также задержали главарей силового блока банды. 

"Ну, это сильные ребята, богатые люди. Они легализовывали полученные от наркобизнеса деньги, покупали многое в Днепропетровской области и Кривом Роге — у них была недвижимость, авто, рестораны, магазины за рубежом", – добавил Рубель. 

Всего задержали 38 человек – всех членов банды. Организаторам синдиката грозит до 12 лет лишения свободы. 

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины в Волынской области разоблачили группу лиц, наладивших реализацию контрабандных товаров. Один из фигурантов задержан.

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