Двадцать богатейших людей потеряли в "черный четверг" почти 80 миллиардов

Двадцать самых богатых людей в мире потеряли чуть более 78 млрд долларов за четверг, 12 марта, когда страхи коронавируса привели к падению рынков по всему земному шару, а индекс Dow Jones пережил самый большой обвал с 1987 года. Об этом сообщает Forbes.

Джефф Безос, самый богатый человек в мире, потерял 8 млрд долларов, более 7% своего собственного капитала, поскольку акции Amazon упали почти на 8%.

За ним следует Бернар Арно, глава конгломерата по производству роскоши LVMH, чей собственный капитал сократился на 7,7 млрд долларов. Акции LVMH закрылись падением на 9%.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг потерял 5,7 млрд долларов - 9% своего собственного капитала - акции Facebook упали более чем на 9%. Чистый капитал основателя Oracle Ларри Эллисона упал почти на столько же, сократившись на 5,6 млрд долларов, поскольку акции Oracle упали на 11%.

Как сообщало РБК-Украина, американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq обрушились более чем на 9-10% по итогам торгов 12 марта. Это был рекордный обвал с "черного понедельника" 1987 года. Dow Jones потерял 9,99%, S&P 500 - 9,92%, Nasdaq снизился на 9,43%.

Напомним, 9 марта Уолл-стрит показала рекордное со времен финансового кризиса 2008 года однодневное падение, а тревоги по поводу рецессии усилились, поскольку падение цен на нефть и растущие страхи по поводу коронавируса вызвали панику инвесторов.