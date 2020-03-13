Двадцять найбагатших людей втратили в "чорний четвер" майже 80 мільярдів

Двадцять найбагатших людей у світі втратили трохи більше 78 млрд доларів за четвер, 12 березня, коли страхи коронавірусу призвели до падіння ринків по всій земній кулі, а індекс Dow Jones пережив найбільший обвал з 1987 року. Про це повідомляє Forbes.

Джефф Безос, найбагатша людина у світі, втратила 8 млрд доларів, більше 7% власного капіталу, оскільки акції Amazon впали майже на 8%.

За ним слід Бернар Арно, голова конгломерату з виробництва розкоші LVMH, чий власний капітал скоротився на 7,7 млрд доларів. Акції LVMH закрилися падінням на 9%.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг втратив 5,7 млрд доларів - 9% власного капіталу - акції Facebook впали більш ніж на 9%. Чистий капітал засновника Oracle Ларрі Еллісона впав майже на стільки ж, скоротившись на 5,6 млрд доларів, оскільки акції Oracle впали на 11%.

Як повідомляло РБК-Україна, американські фондові індекси Dow Jones, S&P 500, Nasdaq впали більш ніж на 9-10% за підсумками торгів 12 березня. Це був рекордний обвал з "чорного понеділка" 1987 року. Dow Jones втратив 9,99%, S&P 500 - 9,92%, Nasdaq знизився на 9,43%.

Нагадаємо, 9 березня Уолл-стріт показала рекордну з часів фінансової кризи 2008 року одноденне падіння, а тривоги з приводу рецесії посилилися, оскільки падіння цін на нафту і зростання страхи з приводу коронавірусу викликали паніку інвесторів.