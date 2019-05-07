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Два журналиста Reuters освобождены из тюрьмы в Мьянме

Новости » В мире    07.05.2019 - 09:12
Два журналиста Reuters освобождены из тюрьмы в Мьянме
Фото: Ва Лоне и Кьяу Соэ Оо (twitter.com/slodek)

Их подозревали в нарушении законодательства о гостайне

Два журналиста агентства Reuters - Ва Лон и Кяу Су Оо - вышли на свободу в Мьянме, проведя под арестом и в тюрьме более 500 дней. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, их подозревали в нарушении законодательства о гостайне: обвинение настаивало, что сотрудники полиции передали им секретные документы. В сентябре 2018 года суд приговорил их к семи годам тюрьмы.

Перед арестом журналисты расследовали убийства рохинджа - исповедующей ислам этнической группы, проживающей на западе страны. К убийствам, настаивает агентство, причастны силовые структуры страны и активисты-буддисты. В апреле 2019 года за эту работу журналисты были удостоены Пулитцеровской премии.

В начале февраля 2019 года защита двух незаконно осужденных журналистов агентства Reuters Ва Лоне и Кьяу Су Оо подала апелляцию в Верховный суд Мьянмы с просьбой отменить приговор. В апелляции отмечается, что в решении суда низшей инстанции присутствуют ошибки.

Отметим, Конгресс США принял резолюцию, в которой призывал власти Мьянмы освободить осужденных журналистов Reuters Ва Лонэ и Кьяу Су Оо. Также Конгресс признал, что действия властей Мьянмы в отношении мусульманского меньшинства рохинджа является "геноцидом" и "преступлением против человечности.

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