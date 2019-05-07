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Два журналісти Reuters звільнені з в'язниці в М'янмі

Новини » В світі    07.05.2019 - 09:12
Два журналісти Reuters звільнені з в'язниці в М'янмі
Фото: Ва Лоні і Кьяу Шое Оо (twitter.com/slodek)

Їх підозрювали у порушенні законодавства про держтаємницю

Два журналісти агентства Reuters - Ва Лон і Кяу Су Оо - вийшли на свободу в М'янмі, провівши під арештом і у в'язниці більше 500 днів. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, їх підозрювали у порушенні законодавства про держтаємницю: звинувачення наполягало, що співробітники поліції передали їм секретні документи. У вересні 2018 року суд засудив їх до семи років в'язниці.

Перед арештом журналісти розслідували вбивства рохінджа - яка сповідує іслам етнічної групи, яка проживає на заході країни. До вбивств, наполягає агентство, причетні силові структури країни і активісти-буддисти. У квітні 2019 року за цю роботу журналісти були удостоєні Пулітцерівської премії.

На початку лютого 2019 захист двох незаконно засуджених журналістів агентства Reuters Ва Лоні і Су З Оо подала апеляцію до Верховного суду М'янми з проханням скасувати вирок. В апеляції зазначається, що в рішенні суду нижчої інстанції присутні помилки.

Зазначимо, Конгрес США прийняв резолюцію, в якій закликав владу М'янми звільнити засуджених журналістів Reuters Ва Лоне і Кьяу Су Оо. Також Конгрес визнав, що дії влади М'янми щодо мусульманської меншини рохінджа є "геноцидом" і "злочином проти людяності.

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