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Верховный суд Мьянмы отклонил апелляцию журналистов Reuters

Новости » Общество    23.04.2019 - 19:19
Верховный суд Мьянмы отклонил апелляцию журналистов Reuters
Фото: Ва Лоне и Кьяу Соэ Оо (twitter.com/slodek)

Двух репортеров Reuters Ва Лоне и Кьяу Со Оо задержали 12 декабря 2017 года

Верховный суд Мьянмы отклонил апелляцию двух журналистов агенства Reuters Ва Лоне и Кьяу Со Оо, которых в 2018 году посадили на семь лет по обвинению "в нарушении закона о государственной тайне". Об этом сообщил судья Соэ Найнг, передает BBC.

Суд низшей инстанции отклонил их первоначальную апелляцию, прежде чем она была передана в Верховный суд. Во вторник, 23 апреля, судья Верховного суда Сое Наинг объявил, что Верховный суд Мьянмы пришел к такому же выводу.

"Они (Ва Лоне и Кьяу Соэ Оо - ред.) были осуждены на 7 лет, и это решение остается в силе”, - заявил судья.

Вместе с тем судья не поделился никакими подробностями. 

Напомним, двух журналистов Reuters Ва Лоне и Кьяу Со Оо задержали 12 декабря 2017 года. Полиция предъявила им обвинение в приобретении "важных секретных документов" у двух полицейских. В то время журналисты проводили расследование убийства 10 мусульман рохинджа в западном штате Мьянмы Ракайни во время репрессий со стороны армии. Журналисты отказались признавать свою вину. Более того, в агентстве заявили, что все дело сфабриковано полицией.

В начале февраля 2019 года защита двух незаконно осужденных журналистов агентства Reuters Ва Лоне и Кьяу Со Оо подала апелляцию в Верховный суд Мьянмы с просьбой отменить приговор. В апелляции отмечается, что в решении суда низшей инстанции присутствуют ошибки.

Отметим, Конгресс США принял резолюцию, в которой призывает власти Мьянмы освободить осужденных журналистов Reuters Ва Лонэ и Кьяу Соэ Оо. Также Конгресс признал, что действия властей Мьянмы в отношении мусульманского меньшинства рохинджа является "геноцидом" и "преступлением против человечности.

 

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