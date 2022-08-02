UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Два взрыва и попадание в воинскую часть: детали удара по Львовской области

Фото: начальник Львовской ОВА Максим Козицкий (t me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Юлия Бойко

Российские ракеты при ударе по Львовской области попали в воинскую часть в Червоноградском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"К сожалению, попадание в Червоноградский район, воинская часть. Два взрыва, информация о жертвах отсутствует, масштабы разрушений устанавливаются. Шесть ракет было сбито на подлете силами противовоздушной обороны", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве в Червоноградском районе в результате попадания российской ракеты. Был уничтожен зенитно-ракетный комплекс.

В ходе вечерней атаки всего противник выпустил 8 ракет, но почти все удалось сбить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьВойна России против Украины