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Два воротарі та результативний оборонець сформували топ-3 зірок НХЛ: відео

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Даллас, П'ятниця 24 березня 2023 10:55
Два воротарі та результативний оборонець сформували топ-3 зірок НХЛ: відео Фото: Джейк Оттінджер пропустив 2 шайби від "Піттсбурга" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

Першою зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату в Національній хокейній лізі став голкіпер "Даллас Старз" Джейк Оттінджер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Американський воротар "Старз" доклався до перемоги над "Піттсбургом" на домашньому льоду (3:2). Він виконав 40 сейвів у трьох періодах.

Оттінджер пропустив шайби від Кросбі та Жозефа. Усього "Пінгвінз" завдали 42 кидки в напрямку воріт "Далласа". Відсоток парируваних голкіпером ударів склав 95,2%.

Стараннями Оттінджера та інших "Старз" вийшли в лідери Центрального дивізіону (92 очки). Натомість "Піттсбург" залишилися на 5-й сходинці дивізіону Метрополітен. "Пінгвінз" випереджають "Вашингтон" на 4 пункти та останніми проходять у плей-офф.

До топ-3 зірок також потрапили воротар "Нью-Йорк Рейнджерс" Ігор Шестьоркін і оборонець "Вашингтона" Джон Карлсон. Росіянин оформив 29 сейвів у протистоянні з "Кароліною" (2:1). Натомість другий записав до свого активу гол і асист у розгромі "Чикаго" (6:1).

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