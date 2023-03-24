Два вратаря и результативный защитник сформировали топ-3 звезд НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Американский вратарь "Старз" приложился к победе над "Питтсбургом" на домашнем льду (3:2). Он выполнил 40 сэйвов в трех периодах.

Оттинджер пропустил шайбы от Кросби и Жозефа. Всего "Пингвинз" нанесли 42 броска в направлении ворот "Далласа". Процент парированных голкипером ударов составил 95,2%.

Стараниями Оттинджера и других "Старз" вышли в лидеры Центрального дивизиона (92 очка). "Питтсбург" остался на 5-й строчке дивизиона Метрополитен. "Пингвинз" в свою очередь опережают "Вашингтон" на 4 пункта и последними проходит в плей-офф.

В топ-3 звезд также попали вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и защитник "Вашингтона" Джон Карлсон. Россиянин оформил 29 сэйвов в противостоянии с "Каролиной" (2:1). Второй же записал в свой актив гол и ассист в разгроме "Чикаго" (6:1).