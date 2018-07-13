Два военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Южной Кореи
Южная Корея подняла военную авиацию, чтобы перехватить два российских военных самолета
Два военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Южной Кореи, чтобы их перехватить подняли военную авиацию. Об этом заявляют в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщает Reuters.
Российские самолеты, распознаны военными бомбардировщиками, провели более трех часов в опознавательной зоне ПВО Кореи.
Объединенном комитет начальников штабов Южной Кореи, так и Министерство обороны отказались предоставить подробную информацию о количестве развернутых южнокорейских военных самолетов.
Напомним, 11 июля самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии.
В эстонском ведомстве сообщили, что передатчик самолета был включен, однако план полета предоставлен не был. Также у борта не было радиоконтакт с эстонскими авиадиспетчерами.
МИД Эстонии вызвало посла России в Эстонии и вручило ему ноту.