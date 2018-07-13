Южная Корея подняла военную авиацию, чтобы перехватить два российских военных самолета

Два военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Южной Кореи, чтобы их перехватить подняли военную авиацию. Об этом заявляют в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщает Reuters.

Российские самолеты, распознаны военными бомбардировщиками, провели более трех часов в опознавательной зоне ПВО Кореи.

Объединенном комитет начальников штабов Южной Кореи, так и Министерство обороны отказались предоставить подробную информацию о количестве развернутых южнокорейских военных самолетов.

Напомним, 11 июля самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии.

В эстонском ведомстве сообщили, что передатчик самолета был включен, однако план полета предоставлен не был. Также у борта не было радиоконтакт с эстонскими авиадиспетчерами.

МИД Эстонии вызвало посла России в Эстонии и вручило ему ноту.