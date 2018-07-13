Два військових літаки РФ порушили повітряний простір Південної Кореї

Новини Надзвичайні події 13.07.2018 - 15:15
Фото: військовий літак РФ SU-27 (flickr.com/defenceimages)
Фото: військовий літак РФ SU-27 (flickr.com/defenceimages)

Південна Корея підняла військову авіацію, щоб перехопити два російських військових літаки

Два військових літаки РФ порушили повітряний простір Південної Кореї, щоб їх перехопити підняли військову авіацію. Про це заявляють в об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, повідомляє Reuters.

Російські літаки, розпізнані військовими бомбардувальниками, провели понад три годин в розпізнавальній зоні ППО Кореї.

Як об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, так і Міністерство оборони відмовилися надати детальну інформацію про кількість розгорнутих південнокорейських військових літаків.

Нагадаємо, що 11 липня літак РФ порушив повітряний простір Естонії.

В естонському відомстві повідомили, що передавач літака був включений, проте план польоту наданий не був. Також біля борту не було радіоконтакту з естонськими авіадиспетчерами.

МЗС Естонії викликало посла Росії в Естонії і вручило йому ноту.

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Теги:  Російська Федерація,  Южная Корея,  ПВО,  воздушное пространство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС