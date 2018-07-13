Два військових літаки РФ порушили повітряний простір Південної Кореї
Південна Корея підняла військову авіацію, щоб перехопити два російських військових літаки
Два військових літаки РФ порушили повітряний простір Південної Кореї, щоб їх перехопити підняли військову авіацію. Про це заявляють в об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, повідомляє Reuters.
Російські літаки, розпізнані військовими бомбардувальниками, провели понад три годин в розпізнавальній зоні ППО Кореї.
Як об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, так і Міністерство оборони відмовилися надати детальну інформацію про кількість розгорнутих південнокорейських військових літаків.
Нагадаємо, що 11 липня літак РФ порушив повітряний простір Естонії.
В естонському відомстві повідомили, що передавач літака був включений, проте план польоту наданий не був. Також біля борту не було радіоконтакту з естонськими авіадиспетчерами.
МЗС Естонії викликало посла Росії в Естонії і вручило йому ноту.