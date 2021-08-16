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Два военных самолета из Германии не могут сесть в Кабуле, один из них ушел в Узбекистан

Автор: Дмитрий Кузнецов

Германия направила в аэропорт Кабула четыре военных самолета А-400М для эвакуации своих граждан из Афганистана. Два из них уже прилетели, но не смогли сесть. Один из них кружит над столицей страны, а второй ушел на дозаправку в Узбекистан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bild.

По его данным, самолеты Бундесвера не могут сесть в аэропорту Кабула из-за скопления людей на взлетно-посадочной полосе. Это первые два воздушных судна, которые вылетели из Германии утром 16 августа для эвакуации немецких граждан из Афганистана.

Издание отмечает, что военно-транспортный Airbus A400M кружит над Кабулом с 17:45 (18:45 по Киеву) после 11-часового перелета. Пилоты ждут, когда военные США, которые контролируют аэропорт, смогут обеспечить посадку.

Как заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, это самая крупная эвакуационная миссия Бундесвера на сегодняшний день, и одна из самых опасных.

Напомним, в аэропорту Кабула находится второй украинский самолет, который прилетел за гражданами Украины. Однако он не может вылететь.

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ГерманияАфганистанКабул