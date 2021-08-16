Два військові літаки з Німеччини не можуть сісти в Кабулі, один з них пішов в Узбекистан

Німеччина направила в аеропорт Кабула чотири військові літаки А-400М для евакуації своїх громадян з Афганістану. Два з них вже прилетіли, але не змогли сісти. Один з них кружляє над столицею країни, а другий пішов на дозаправлення в Узбекистан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bild .

За його даними, літаки Бундесверу не можуть сісти в аеропорту Кабула через скупчення людей на злітно-посадковій смузі. Це перші два повітряні судна, які вилетіли з Німеччини вранці 16 серпня для евакуації німецьких громадян з Афганістану.

Видання зазначає, що військово-транспортний Airbus A400M кружляє над Кабулом з 17:45 (18:45 за Києвом) після 11-годинного перельоту. Пілоти чекають, коли військові США, які контролюють аеропорт, зможуть забезпечити посадку.

Як заявила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, це найбільша евакуаційна місія Бундесверу на сьогодні, і одна з найнебезпечніших.