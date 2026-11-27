Два російських конвоя у Середземному морі, що супроводжували військові кораблі, розвернулися і не виконали свої місії після спецоперації України поблизу Лівії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Втеча російських конвоїв

Конвой російських кораблів, що перевозив військову техніку до Лівії, розвернувся в Середземному морі, повідомили Reuters 27 листопада троє представників військових та служб безпеки.

Це сталося після того, як українські морські дрони потопили російський військово-морський корвет "Меркурій" у порту Бенгазі 22 листопада.

Росія таким чином хоче захистити свої військово-морські активи після атаки України, яка потопила її корабель приблизно за 2000 км від лінії фронту, пише видання.

Інший конвой, який супроводжував фрегат російських ВМС "Головко", розвернувся поблизу Сицилійської протоки того ж дня, коли стався напад у Бенгазі. Про це повідомив європейський військовий чиновник, який відстежував конвой.

Протока є ключовим пунктом перед узбережжям Північної Африки, додає Reuters.

Співробітник української військової розвідки та окремий співробітник служби безпеки Близького Сходу, знайомий з конвоєм, підтвердили, що друга флотилія повернула з курсу до Лівії та тепер зупинилася біля узбережжя Алжиру.