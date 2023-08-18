Два вертольоти та майже 500 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 18 серпня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 256 510 військових. Крім того, ЗСУ знищили два вертольоти та 24 артсистеми ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За останніми даними Генштабу, українські бійці продовжують вести наступальні дії вздовж всієї лінії фронту.
Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Сили оборони України ведуть контрнаступальні дії на Бердянському напрямку. ЗСУ також закріпились на позиціях на південь від Бахмута.
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