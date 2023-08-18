UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Два вертольоти та майже 500 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 18 серпня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 256 510 військових. Крім того, ЗСУ знищили два вертольоти та 24 артсистеми ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано;
  • танків - 4332 (+3) од;
  • бойових броньованих машин - 8410 (+12) од;
  • артилерійських систем - 5193 (+24) од;
  • РСЗВ - 714 од;
  • засоби ППО - 486 од;
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 316 (+2) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4276 (+4) од;
  • крилаті ракети - 1406 од;
  • кораблі/катери - 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7658 (+17) од.;
  • спеціальна техніка - 783 (+10) од.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, українські бійці продовжують вести наступальні дії вздовж всієї лінії фронту.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Сили оборони України ведуть контрнаступальні дії на Бердянському напрямку. ЗСУ також закріпились на позиціях на південь від Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниокупантиГенштаб ВСУВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ